ギャルタレントとして活躍する“みりちゃむ”こと、大木美里亜のYouTubeチャンネルが12月10日に公開。近所の猫を保護する動画に称賛の声が集まった。 【写真】近所の猫を優しく保護するみりちゃむ 「【ほっこり注意】近所の猫、保護したらまさかの展開に...！#前編」と題した動画でみりちゃむは近所の猫を保護することになったことを報告。みりちゃむは愛犬・こむぎを飼っているが、そのこむぎを溺愛している近所のおばあ