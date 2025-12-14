気になる男性とLINEで気軽に雑談すれば、自然と距離感が近くなるもの。ありきたりな会話ばかりでは盛り上がりに欠けてしまうので、ときには変化球も投げておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性109名に聞いたアンケートを参考に、「下らないけど盛り上がる！男性に受けた『ネタLINE』」をご紹介します。【１】スタンプだけで４コマ漫画を作り、ストーリーに仕立てる「話題がなくなったらとりあえずスタンプを