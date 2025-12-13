13Æü¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç20Âå¤ÎÃÎ¿Í½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢¿¶¤êÍî¤È¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÇÛÁ÷¶È¤Î30Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÇÛÁ÷¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤¹¤®¡¢½÷À­¤«¤é¡ÖÃÎ¿Í¤Î¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÆó¤ÎÄ®¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë½÷À­¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢