³¹¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©À¸¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥­¤«¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥­¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥±¡¼¥­¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥­¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ô