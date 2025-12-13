12月13日は「美容室の日」です。美容師の正宗卓さんが2003年に制定しました。お気に入りのヘアスタイルで過ごしていて、「次はどんな髪形が流行するんだろう？」と気になることはありませんか。流行のヘアスタイルの決まり方や、変わるタイミング、身近なトレンドのつかみ方について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行く