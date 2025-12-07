ロシアによる侵攻終結に向けた和平案をめぐり、ウクライナを2027年1月1日までに、EU＝ヨーロッパ連合に加盟させる案が検討されていることが分かりました。イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、ウクライナとヨーロッパがアメリカ側に提示した最新の修正和平案には、2027年1月1日までにウクライナをEUに加盟させる条項を盛り込むことが明記されているということです。この草案は、トランプ政権が提示した和平案を修正し