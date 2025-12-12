ロッテは、アル株式会社と共同で、ビックリマン悪魔VS天使シリーズの40周年を記念して開発された生成AIサービス 「ビックリマンAI名刺メーカー」 を、2025年12月16日(火)から40日間限定で提供開始します。販売価格は4400円（100枚）〜1万1000円（400枚）（税込・送料込）。 記事のポイント なつかしのビックリマンのキャラを使った、世界でひとつのオリジナル名刺を作成できるサービスが期間限定で登場。申し込み者の顔