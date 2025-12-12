¼«Ê¬¤Î´é¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥é¤Ë¡ª À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¾»É¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óAIÌ¾»É¥á¡¼¥«¡¼¡×
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó°ËâVSÅ·»È¥·¥ê¡¼¥º¤Î40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿À¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óAIÌ¾»É¥á¡¼¥«¡¼¡× ¤ò¡¢2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¤«¤é40Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï4400±ß¡Ê100Ëç¡Ë¡Á1Ëü1000±ß¡Ê400Ëç¡Ë¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥é¤ò»È¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¾»É¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¿½¤·¹þ¤ß¼Ô¤Î´é¤òÀ¸À®AI¤Ç¥¥ã¥é²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÏ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡© ¼õÉÕ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê400¥»¥Ã¥È¤¬¾å¸Â¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óAIÌ¾»É¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Á¤ËÊÑ´¹¡£¤½¤Î²èÁü¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìËç¤ÎÌ¾»É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡È¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¾»É¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤äÍ§¿Í¡¢¼ñÌ£¡¢¿ä¤·³è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾»É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï48£í£í¤ÎÀµÊý·Á¤Ç¡¢ÁÇºà¤Ï»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼õÃí¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê400¥»¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ãí¾å¸Â¤ÇÄùÀÚÍ½Äê¡£
¢£¥í¥Ã¥Æ ´ë²èÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Ï1977Ç¯ÃÂÀ¸»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¿Í¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤ë¡¦¥É¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤âÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Äó¶¡¤Ç¤¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê²ÁÃÍ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥ë¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¤ÎÌ¾»É¤òºî¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óAIÌ¾»É¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó°ËâVSÅ·»È¥·¥ê¡¼¥º40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÌ¤Íè¤È¤â¤Ê¤ëËÜ´ë²è¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ã¥Æ
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óAIÌ¾»É¥á¡¼¥«¡¼¡×
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î16Æü12:00¡Á2026Ç¯1·î25Æü22:00
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4400±ß¡Ê100Ëç¡Ë¡Á1Ëü1000±ß¡Ê400Ëç¡Ë¡¿ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ
