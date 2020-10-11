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ビックリマン
1977年から発売されているロッテのチョコレート菓子。
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2月21日
スーパーゼウスがまねき猫ゼウスに変身 「ビックリにゃん」2/22発売
11時3分
1月17日
「ビックリマン」がシールコレクションRPGに スマホで2024年配信予定
21時45分
12月18日
「SPY×FAMILY」とビックリマンチョコがコラボ 発売日は来年1月23日
10時22分
8月14日
ビックリマン、映画「ONE PIECE FILM RED」とコラボのチョコ発売
9時35分
5月10日
「水墨ビックリマンチョコ」登場
12時36分
4月18日
呪術ビックリマン海洋堂がコラボ
6時30分
10月30日
「醤油」をテーマにした3Dネイル ネイリストが驚きのリクエストを明かす
18時0分
3月26日
ロッテ、ビックリマンチョコの続編シリーズ発売へ「悪魔VS天使」第35弾
11時36分
3月10日
「ビックリマンシール」超高額買取ベスト20 30円のお菓子が驚きの値段に
1位は「ヘッドロココ 逆扇 裏濃黄色（チョコ版 第9弾）」で、72万1164円
17時0分
1月26日
鬼滅×ビックリマンチョコ再登場
15時5分
12月18日
エヴァとビックリマンチョコがコラボ シールと海洋堂のフィギュア付き
12時30分
11月1日
「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」ビックリマンチョコとコラボ
12時0分
10月22日
スーパーゼウスと善逸のコラボも ロッテ「鬼滅の刃マンチョコ」
11時31分
10月11日
「ダイの大冒険」とビックリマンチョコがコラボ イラスト披露
12時0分