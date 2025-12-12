福岡県の川崎町議会（定数１６）は１１日の本会議で、不穏当発言や侮辱を繰り返し、町議会や町政を混乱させたとして、政時喜久美議員（７２）（当選５回）を除名処分とすることに同意し、政時氏は同日付で失職した。町議会によると、政時氏は１１月２８日、役場前でマイクを使い、町の事業に町長や議長が不当に関与したように誹謗中傷し、「くそったれが」、「出てこい」などと発言。今月２日には議場で職員を「盗っ人」と呼ぶ