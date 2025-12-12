【モデルプレス＝2025/12/12】YouTuberのゆたぼんが12月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。二重整形をしたことを告白した。【写真】事故で入院した元不登校YouTuber、二重整形後の最新ビジュ◆ゆたぼん、入院前に二重整形手術を受けたことを告白ゆたぼんは「申し訳ありませんでした」と題した動画で、入院する前の11月24日に投稿していた動画でサングラスを掛けていたことについて触れ「サングラスの奥の目を見て『あれ？』っ