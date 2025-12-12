スペインで出勤時間が早すぎるなどを理由に女性社員が解雇されました。地元紙などによると、スペイン・アリカンテの物流会社に勤める女性社員が2023年から勤務開始時間より約40分早く出勤していました。会社側からやめるよう繰りかえし指示されたにもかかわらず、始業時間前の出社を続けていたため、会社側は女性社員を解雇しました。女性は不当だとして裁判に訴えました。裁判で女性社員は「多大な業務を管理するため」と主張しま