被告人は無罪──。最近、そんなニュースをよく目にする気がする、と感じている人がいるかもしれない。ネット上では「年度末の無罪ラッシュがはじまった」といった書き込みも見られるが、本当なのだろうか。調べてみると、その印象は必ずしも的外れではないことが見えてきた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「年度末の無罪ラッシュ」は本当か？Googleの「ニュース」タブで「無罪判決」と検索すると、生後11カ月の娘へ