11日、ノルウェー・オスロのホテルのバルコニーで手を振るマチャド氏（ロイター＝共同）【オスロ共同】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏（58）が11日、ノルウェーの首都オスロ中心部のホテルに到着した。AP通信によると、マチャド氏が公の場に姿を見せるのは今年1月以来。米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版によると、マチャド氏は9日に船でベネズエラを脱出していた。マチャ