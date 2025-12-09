世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が9日会長を辞任しました。教団によりますと、9日午前に行われた役員会で田中会長の辞任が決まったということです。後任には元副会長の堀正一氏が就任するということです。田中会長は2020年に会長に就任し、安倍元総理大臣の銃撃事件以降、改めて浮き彫りとなった高額献金の問題や、国による解散命令請求などに対応してきました。関係者によりますと、田中会長は教団への解散命令を