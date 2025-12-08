【ワシントン＝阿部真司】ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は７日放映の国営テレビ番組で、ウクライナ侵略の終結に向け米国が提示した和平案に関し、露側が複数の「抜本的な変更」を求めていると述べた。露側が求めるウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）全域の割譲問題などを念頭に置いている模様だ。ウシャコフ氏は２日、プーチン露大統領と米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使との会談