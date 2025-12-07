金正恩総書記の実娘である金ジュエ氏の動向に注目が集まっている。ジュエ氏は9月の北京訪問以来、約85日間公の場に姿を見せなかったが、11月末の空軍創設80周年記念行事で突如再登場した。ジュエ氏は2022年の初登場以降、ミサイル発射現場や軍事パレードなど重要行事に頻繁に同伴してきた。しかし今回の長期不在を巡っては、多くの憶測が飛び交った。もっとも、北朝鮮は歴代の後継者演出において沈黙と露出を交互に配置する手法を