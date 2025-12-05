ドル円は今日の高値圏を付けた後、少し調整＝ＮＹ為替序盤 日本時間午後１１時２１分現在のドル円は１ドル＝１５５．１３円。きょうの為替市場、ドル円はロンドン市場で１５４円３５銭まで売りが出た。木曜日安値を割り込んでの売りとなったが、動きは続かず、下げ分を解消し、さらに今日の高値を更新する１５５円２６銭を付ける動きとなった。高値からは少し調整売りが入っている。 米債利回りの上昇などがドル買いを支