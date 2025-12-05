お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が自身のXで「割と盲点ですが、ワイヤレスイヤホンはリチウムイオン電池が使われていて、発火の恐れがあります。リチウムイオン電池の捨て方は23区でもこれだけ捨て方が違うので、皆さんの自治体でも是非捨て方を調べてください。皆さんの所の捨て方は何ですか？」と投稿した。滝沢は、ワイヤレスイヤホンに使用されるリチウムイオン電池の適切な廃棄方法について注意を促しており、フォロワ