″ゴミ清掃芸人″マシンガンズ・滝沢がワイヤレスイヤホンの廃棄方法を提案！地域別の捨て方が話題に
お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が自身のXで「割と盲点ですが、ワイヤレスイヤホンはリチウムイオン電池が使われていて、発火の恐れがあります。リチウムイオン電池の捨て方は23区でもこれだけ捨て方が違うので、皆さんの自治体でも是非捨て方を調べてください。皆さんの所の捨て方は何ですか？」と投稿した。
滝沢は、ワイヤレスイヤホンに使用されるリチウムイオン電池の適切な廃棄方法について注意を促しており、フォロワーからは各市区町村での捨て方について多くのコメントが寄せられている。
船橋市は昨年10月から不燃ごみの日に出せるようになったとの声や、大阪市では拠点回収と訪問回収があるとの情報が寄せられた。また、城陽市では小型家電が拠点回収されているとのコメントもあり、フォロワーの住む地域の捨て方についての知識が共有されている。
