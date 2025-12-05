バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「すきゃらとんたまごっち」を発売する。ガシャポンオンラインにて12月05日11:00から販売開始、お届け予定は2026年4月下旬頃。全4種で価格は500円。「すきゃらとんたまごっち」(全4種・500円)「すきゃらとん たまごっち」は、たまごっちならではのモチーフが施された骨のデザインが特徴の半身スケルトンフィギュア。お勉強がや研究が大好きなまめっちにはフラスコやクエスチョンマーク