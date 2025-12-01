プロ野球・広島は1日、森翔平投手と石原貴規選手がそれぞれ入籍したことを明かしました。2選手は1998年生まれの27歳。同い年バッテリーがそろってのうれしい報告となりました。森投手は2021年ドラフト2位で三菱重工Westから広島へ入団。4年目となる今季はキャリアハイとなる23試合に先発登板し、防御率3.55をマークしました。森投手は球団を通して「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。より一層責任感を持ち