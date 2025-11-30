「クーパン」のロゴ（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国のインターネット通販大手クーパンで3千万人分を超える顧客情報の流出が発覚し、政府は30日、本格的な調査に乗り出した。同社のパク・デジュン社長は同日「国民に心配をかけて申し訳ない」と謝罪した。韓国メディアによると、流出したのは顧客の氏名や住所、電話番号、メールアドレスのほか、一部の注文記録など。中国籍の元職員が関与し、既に韓国を出国しているとの