ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス1,980円、ハチワレのピーマンの肉詰め880円（C）naganoモデルプレス

池袋の「ちいかわレストラン」で新たに「討伐フェア」開催中

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 池袋PARCOの常設店「ちいかわレストラン」で「討伐フェア」が開催中だ
  • ちいかわ」漫画内の「討伐」エピソードを厳選してメニュー化
  • フードメニューには「あ・く・む」のカラフルドリアなどが登場している
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
  2. 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
  3. 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  4. 4. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
  5. 5. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
  6. 6. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
  7. 7. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
  8. 8. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
  9. 9. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
  10. 10. 都玲華に不倫疑惑 股間タッチか
  1. 11. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
  2. 12. 夫を信じ40年 全財産失いました
  3. 13. クロちゃん 父の三回忌を報告
  4. 14. J3 14歳ボールボーイが指先切断
  5. 15. 新幹線で迷惑行動 一声で撃退
  6. 16. 大人になって変わったこと 第86回 【漫画】子どもの“やりたい”習い事って、こんなに高くつくのか……?
  7. 17. 中森明菜のショー 転売が相次ぐ
  8. 18. 車が線路上走行 特急列車が衝突
  9. 19. 「毎日3食の人」は早く老ける?
  10. 20. 国分は「無期懲役のような状態」
  1. 1. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  2. 2. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
  3. 3. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
  4. 4. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
  5. 5. J3 14歳ボールボーイが指先切断
  6. 6. 新幹線で迷惑行動 一声で撃退
  7. 7. 車が線路上走行 特急列車が衝突
  8. 8. 羽田に長蛇の列 乗客ぐったり
  9. 9. 甲子園を経験も 生徒募集停止へ
  10. 10. 公明党の県議が盗撮 処分を検討
  1. 11. 京都で火災「国宝」ロケ地の近く
  2. 12. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
  3. 13. 中国で歌唱中止「歌手への侮辱」
  4. 14. ANAの95便欠航 １.32万人に影響
  5. 15. 負傷者救護中に車が衝突 2人死傷
  6. 16. 自分の裸の合成画像届き脅迫被害
  7. 17. におい嗅ぎ分け容疑者を追跡…横浜で起きた強盗致傷事件の解決に貢献　お手柄警察犬「ニケ」表彰　ペアは音楽隊出身
  8. 18. 両目がない娘 母が歩んだ20年
  9. 19. 介護施設の車が衝突事故 2人死亡
  10. 20. 秋篠宮さま「お誕生日会見」回想
  1. 1. 夫を信じ40年 全財産失いました
  2. 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
  3. 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
  4. 4. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
  5. 5. 「撤回したら政権終わり」と見解
  6. 6. 「総理に失礼だ！」と小池都知事が大炎上…高市首相“45度お辞儀”に“5度の会釈”で対応したワケ
  7. 7. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
  8. 8. スナックに政治資金31万円支出か
  9. 9. 森友問題 自死した夫への思い
  10. 10. 意地悪さで日本経済低迷? 私見
  1. 11. 田久保前市長の失職に伴う伊東市長選挙、大混戦９人目の出馬表明…１２月７日告示
  2. 12. 公明、野党転向後初の全国協議会　「中道勢力の軸に」
  3. 13. 「デジタルネイティブ」の弊害か
  4. 14. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
  5. 15. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
  6. 16. 炎上したジャングリア 直近の声
  7. 17. 小川市長 法律家ならではの戦略?
  8. 18. コーラ200円に上昇も…勝ち組か
  9. 19. 元外交官「相手が許してくれるラインを探す」高市氏発言の裏側
  10. 20. 窒息死の遺体 局部もなくなった
  1. 1. NiziU「法的対応を検討中」声明
  2. 2. 「局部の形が丸見え」米で大論争
  3. 3. エアバス不具合 6000機に影響か
  4. 4. 香港大規模火災 新たに8人逮捕者
  5. 5. 英司会者 過去にも美貌で話題に
  6. 6. 欧州外から訪問 入館料値上げへ
  7. 7. 香港火災 出火元は低層階からか
  8. 8. 香港火災 200人以上と連絡取れず
  9. 9. 「次の中国」は化粧品大手の考え
  10. 10. 80代修道女 介護施設を抜け再び
  1. 11. 韓国紙 東京の都市づくりを指摘
  2. 12. 「福建」に致命的な欠陥? 独報道
  3. 13. 犬も発達障害に似た症状の可能性
  4. 14. 初来日の外国人 飲食店に感動
  5. 15. ゼレンスキー氏が最側近長官解任
  6. 16. 韓国仮想通貨問題 北が関与か
  7. 17. MONSTA X・ヒョンウォン、甘すぎるビジュで話題…ピンクカーデのオフショットにファン悶絶【PHOTO】
  8. 18. 「反中分子が虚偽情報」　中国、火災受け非難
  9. 19. ドイツ 約95兆円の歳出盛り込む
  10. 20. ローマ教皇、トルコのモスク訪問　両宗教の対話と共存の重要性示す
  1. 1. 「毎日3食の人」は早く老ける?
  2. 2. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
  3. 3. エアバス主力ジェット機に不具合
  4. 4. 生活保護受給 スマホ支援の実情
  5. 5. エアバス不具合 CEOが謝罪声明
  6. 6. 東京唯一の「鉄道ない市」解消へ
  7. 7. 脳を老けさせない最大の予防策
  8. 8. 退職後 意外と多いデメリット
  9. 9. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
  10. 10. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
  1. 11. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
  2. 12. みなとみらい新街区に複合施設を
  3. 13. AI未使用で査定下げる会社ヤバい
  4. 14. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
  5. 15. 円安起点の物価高 日銀が警戒
  6. 16. ｢暑いですね｣｢お元気でした?｣は一発で仕事のデキない人認定される…デキる人が使う最強の雑談フレーズ
  7. 17. 1億円のロボット観音 なぜ作製
  8. 18. 「ピカチュウ東京ばな奈」セブンイレブンで順次発売、模様は“ごきげん・おすまし・おやすみ・ウィンク・ハロー・しっぽ”の6種類
  9. 19. 京セラドキュメントソリューションズジャパンが「第20回医療の質・安全学会学術集会」に、医療現場の課題解決を支援するソリューションを出展
  10. 20. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
  1. 1. みんなが買ってるガジェットは?
  2. 2. 山崎実業「tower」が最大56%OFF
  3. 3. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
  4. 4. 低糖質パンなどがAmazonでお得に
  5. 5. レディース福袋がAmazonに登場
  6. 6. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
  7. 7. ゴディバのお値段以上なクッキーが10%OFF。手土産用と自分用の2箱買いだ
  8. 8. 僕は安心を買った。「探す」対応、場所がわかる。これぞ防犯ブザーの完成形
  9. 9. Uber Eatsの障害発生で大混乱
  10. 10. 効果を感じるから、継続できる。今こそフォームローラーでふくらはぎを癒やすとき
  1. 11. 月額費ゼロ。挿すだけWi-Fiが「1万円台」に降臨したぞ
  2. 12. 人生変わる？寝付きがよくなると話題の指圧マット「シャクティマット」も13%OFF
  3. 13. [いまさら聞けない用語集]#01 HDR編〜動画のHDRはこれから
  4. 14. 「株価が高かろうが、30-40年先を考えて企業を買収する」（キヤノンCEO）
  5. 15. マペット人形劇『フラグルロック』がApple TVで復活。在宅 iPhone 撮影の新作ミニシリーズ
  6. 16. Adobeソフトが半額に 11/28まで
  7. 17. 「Zig」がGitHubからCodebergへの移行に踏み切った動機について開発者が語る
  8. 18. あなたの体はいくらで売れるのか？　その金額を明らかにすることで伝えたかったメッセージとは
  9. 19. Android Wear 2.0提供開始。iPhone併用時の利便性が向上、対応機種に順次配信開始
  10. 20. Windows 10をWindows XPやClassic Mac風にする！　ナイスなカスタマイズツール
  1. 1. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
  2. 2. 飲食店で「国産米離れ」続々と
  3. 3. J1昇格POに一歩届かず…“智将”反町監督率いる山雅のパワーアップに期待
  4. 4. 前田大然 J2優勝&昇格を祝福
  5. 5. 柳田悠岐 来季に残留の意思示す
  6. 6. MLBで「世紀のトレード」実現か
  7. 7. J1清水 秋葉監督今季限りで退任
  8. 8. マスカレードボールが選んだ一頭
  9. 9. J2優勝とJ1昇格 水戸が快挙
  10. 10. カープ2025 広島の名選手が集結
  1. 11. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
  2. 12. 安田改名に「どこからGきたん?」
  3. 13. イチロー氏「僕は球技が苦手」
  4. 14. イチロー氏「教員は一番大事」
  5. 15. 【ジャパンＣ】紅一点ブレイディヴェーグ　再び輝く　前走１０着も差は０秒５　スタンド前発走に“秘策”アリ
  6. 16. 武豊が不在のG1 寂しい声続出
  7. 17. ハリウッド女優 壮絶な撮影告白
  8. 18. イチロー氏 異競技で「夢」実現
  9. 19. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
  10. 20. 石川佳純さん 突然の報告に反響
  1. 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
  2. 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
  3. 3. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
  4. 4. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
  5. 5. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
  6. 6. 都玲華に不倫疑惑 股間タッチか
  7. 7. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
  8. 8. クロちゃん 父の三回忌を報告
  9. 9. 中森明菜のショー 転売が相次ぐ
  10. 10. 国分は「無期懲役のような状態」
  1. 11. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
  2. 12. 「THE　W」決勝審査員に粗品！大会初担当“辛口かつ的確”コメント注目　アンガ田中、友近ら7人発表
  3. 13. 「THE MANZAI」に44年ぶり出演を
  4. 14. 樽美酒研二の不調 GACKTも経験
  5. 15. 国分太一 妻子までも自宅出たか
  6. 16. 明石家サンタ中止 八木の胸中
  7. 17. 『ゴジラ』新作アニメシリーズ制作決定　初の“ゴジラの力を宿す“少年の物語！制作はオレンジ＆タイのスタジオがタッグ
  8. 18. 三山凌輝 月額8000円会費に騒然
  9. 19. 桐谷さん QUOカード数百万円所持
  10. 20. あばれる君 激レアな本名が判明
  1. 1. 婚約からわずか2日後に余命宣告
  2. 2. モト冬樹と交際したきっかけ
  3. 3. 「即完売」も納得のモス福袋
  4. 4. 夫との家事分担 二刀両断される
  5. 5. 「2度転落」も沢尻支持される訳
  6. 6. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
  7. 7. ブーツの「色」でコーデの左右
  8. 8. 「白タートル」の上手な使い方
  9. 9. 彼氏が困惑する質問９パターン
  10. 10. 「変化欲しい」大人のウルフ
  1. 11. デブ、ブス 言われて求婚拒否
  2. 12. iPhoneメール「VIP機能」:特定の人だけ個別の着信音,バイブレーションにするには？設定方法/アイフォン
  3. 13. 【実話】幼少期に親から酷い虐待&生い立ちに涙!?「産まれたところから失敗」と語るも前向きに生きる姿に感激【著者に聞く】
  4. 14. ベッド離れている間に母亡くなる
  5. 15. 「ちいかわ」のグルメが新登場
  6. 16. フォローすべきグルメ公式SNS
  7. 17. ショート〜ロングまで楽しめる♪バンダナ・スカーフを使ったヘアアレンジ特集♡
  8. 18. 顔面偏差値はどう診断する？気になる基準や上げるコツを教えます！
  9. 19. 一緒にいると運が悪くなる人とは
  10. 20. プロボーズ喜べない 原因を指摘