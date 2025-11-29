西武は28日、DeNAから海外FA権を行使していた桑原将志外野手（32）の獲得を発表した。複数年契約とみられる。桑原は今季まで14年間プレーしたDeNAを通じて「応援歌の『ガッツマン』。そのスタイルを確立できたのも、ベイスターズファンの皆さまが僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげ」と感謝し、来季から「レオのガッツマン」となるべく「新天地でも自分らしくひたむきに頑張ってまいります」と決意を示した。外