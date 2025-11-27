麻生太郎副総裁は27日、首相官邸で高市早苗首相と面会し、その時の様子について、「元気そのもの」と振り返った。また、関係者によると、麻生氏は自身がトップを務める麻生派の27日の会合で、「きのう高市政権発足から初めての党首討論が行われた。高市首相は非常に冷静に端的に応対されていたと思う」評価した。その上で麻生氏は、「週末に弾丸で南アフリカへ行ったばかりだが、首相は極めて精力的だ。午前中にお目にかかったが、