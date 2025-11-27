サンリオが、常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」をグランドオープンすることを発表！“進化し続ける”VRテーマパークとしてソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上にオープンし、24時間365日、世界中で楽しむことができます☆ サンリオ 常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland(バーチャル サンリオピューロランド)」グランドオープン グランドオープン日時：2025年12月11日(木) 18:00オ