ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 北川景子「ばけばけ」の物乞いシーンに長女がショック「ママお金ない… 北川景子 ばけばけ（朝ドラ） NHK連続テレビ小説 NHK ぽかぽか（TV番組） エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 北川景子「ばけばけ」の物乞いシーンに長女がショック「ママお金ないの？」 2025年11月26日 15時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 朝ドラ「ばけばけ」で物乞いのシーンを演じていた北川景子 26日の番組に出演し、このシーンを見た5歳長女の反応を振り返った ショックを受けた模様で「ママお金ないの？」などと言っていたという 記事を読む おすすめ記事 元TOKIO国分太一氏が会見「心よりお詫び申し上げます」“傷付けてしまった”当事者やファン、関係者に謝罪 2025年11月26日 14時15分 「介護に疲れた」100歳の母親を殺害か 79歳息子を逮捕 2025年11月26日 7時47分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分