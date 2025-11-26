ヤマタネが反発している。この日、ＫＮＴ－ＣＴホールディングスと資本・業務提携契約を締結したと発表しており、買いにつながっている。 今回の契約により、ＫＮＴＣＴ１００％子会社のＫＮＴ－ＣＴフーズ（Ｕ．Ｓ．Ａ）社（以下ＫＣＦ社）へ出資するとともに、ＫＣＦ社が米国で運営するおにぎり専門店「ＯＮＩＧＩＲＩＳＵＮ」への日本産米の提供を行う。今後は、「ＯＮＩＧＩＲＩＳＵＮ」の