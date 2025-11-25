アトレティコ・マドリードは24日、右SB（サイドバック）マルコス・ジョレンテのメディカルレポートを報告した。今回の発表によると、マルコス・ジョレンテは、太ももの筋肉損傷と診断されたとのことだ。復帰時期は、今後の理学療法とリハビリの経過次第という。同選手は、23日に行われたラ・リーガ第12節ヘタフェ戦にスタメン出場したものの、14分に負傷交代を余儀なくされていた。またスペイン紙『マルカ』は、M・ジョレン