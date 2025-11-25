ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「明石家サンタ」が今年は放送見送りへ イブ深夜は「向上委員会SP」… 明石家さんま 生放送 フジテレビ クリスマス さんまのお笑い向上委員会 エンタメ・芸能ニュース マイナビニュース 「明石家サンタ」が今年は放送見送りへ イブ深夜は「向上委員会SP」生放送 2025年11月25日 12時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと クリスマスの深夜に恒例となっているフジ系バラエティ特番「明石家サンタ」 今年は放送見送りとなることが25日、明らかになった 24日深夜は「さんまのお笑い向上委員会」のスペシャルが生放送される 記事を読む おすすめ記事 《愛用シャンプーは“鉄の女”と同じ》高市首相と親交30年の美容師語る“サナエヘア”の秘密 2025年11月13日 16時0分 首相、過去の生活保護発言を釈明 補償対応は明言せず 2025年11月12日 15時31分 吉田栄作・土屋アンナ・吉田要士出演！ ミュージカル『クリスマス・キャロル』～Nation Tour 2025～ 全国ツアー開幕！！ 2025年11月19日 19時0分 USJ、新たなナイト・ショー初公開 ハローキティ＆スヌーピーらがクリスマス祝福 2025年11月18日 18時3分