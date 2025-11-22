¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾å»Ô¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥ä¡¼¥É ¥«¥ß¥¤¥Á¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³¸©Æâ2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Í­»ö¤Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ HOTEL R9 The Yard ¾å»Ô  ³«¶ÈÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 15:00¾ì½ê¡§ÉÙ»³¸©Ãæ¿·Àî·´¾å»ÔÄ®Àµ°õ145-1µÒ¼¼¿ô¡§Á´38¼¼