2026年3月に開催される第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では、地上波のテレビ中継がなくなる。アメリカのネットフリックスが、日本向け放映権のすべてを獲得したと発表。このニュースも世間を大いにざわつかせた。私の率直な感想は、「とうとう来たか」である。これまでWBCに高い関心を示してこなかったアメリカ側が、「大谷が出場すれば日本市場で儲けられる」と判断した途端の、手のひら返しともいえる横暴ぶ