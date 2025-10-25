ソフトバンク・近藤健介が25日、『SMBC日本シリーズ2025 第1戦』の初打席でいきなり安打を放った。9月26日の楽天戦以来の実戦となった近藤は、この日の阪神との日本シリーズ第1戦に『4番・指名打者』でスタメン出場し、0−0の初回二死二塁の第1打席、村上頌樹が3ボール2ストライクから投じた7球目の148キロストレートをセンター前に弾き返す適時打。25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリ