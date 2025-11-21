オルトプラスは続伸。２０日取引終了後、新たな事業として暗号資産の購入・運用事業を開始すると発表した。同事業に関する費用は新株予約権の発行で賄う。 また、エンターテインメントコンテンツを中心としたプロデュース事業を展開するオカザキホールディングス（東京都港区）と資本・業務提携することも発表した。同社の株式を取得し、持ち分法適用会社化するという。これらの材料が手掛かりとなってい