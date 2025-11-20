世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。11月18日（火）に放送された同番組では、三谷紬アナウンサーが「日本人に水着は似合わない」と持論を展開した。【映像】「男性の上半身裸は下着姿と変わらない」三谷アナが持論前回の放送で「男性アナウンサーが誇示するほどのマッチョになる必要性を感じない」と主張していた三谷アナ。