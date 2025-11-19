キム・ヘソンの起用に関して韓国メディアが意見を投げかけた(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンについて、韓国メディア『マニアタイムズ』が「代走、守備固めのみならトレードしろ！」と題した記事を掲載した。同メディアは「キム・ヘソンは、ドジャースでレギュラーの機会を得ることが難しい状況に直面している。もちろん、彼は天性の運動神経と守備力、そして速い足を持つ選手だ。しかし、ドジャースはすでに内野陣に