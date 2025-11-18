鈴鹿サーキットをホンダ「S660」が埋め尽くした！三重県の鈴鹿サーキットで2025年11月15日、軽自動車規格のオープンスポーツカーであるホンダ「S660」による大規模パレードが開催されました。【埋め尽くされてる！】これがS660による「世界最多台数のパレード」です（動画を見る）このパレードは、2015年から2022年にかけて生産されたホンダS660の発売10周年を記念し、同社のオーナーズクラブである「S660 Chubu Community」の