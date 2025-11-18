鈴鹿サーキットをホンダ「S660」が埋め尽くした！

三重県の鈴鹿サーキットで2025年11月15日、軽自動車規格のオープンスポーツカーであるホンダ「S660」による大規模パレードが開催されました。

【埋め尽くされてる！】これがS660による「世界最多台数のパレード」です（動画を見る）

このパレードは、2015年から2022年にかけて生産されたホンダS660の発売10周年を記念し、同社のオーナーズクラブである「S660 Chubu Community」の主催で行われました。当日は全国から集まったS660オーナーに加え、ホンダの従業員もイベントに参加。合計832台のS660が鈴鹿サーキットの本コースをパレード走行しました。

また本イベントでは、ホンダ車によるパレード走行の参加台数に関する「ギネス世界記録」の樹立にも挑戦。ギネスワールドレコーズ公式認定員の審査により、「最大のホンダ車パレード（英語登録名：Largest parade of Honda cars）」として記録が認定されました。

ホンダによると、これまでの「最大のホンダ車パレード」の世界記録台数は、2010年5月9日に栃木県のツインリンクもてぎ（現：モビリティリゾートもてぎ）において認定された、軽オープンスポーツカー「ビート」のパレードでの計569台とのこと。同記録は今回のパレードにより、ビートの後継モデルでもあるS660によって破られた形となります。

ホンダS660は、運転席と助手席の直後にエンジンを搭載した「ミドシップ」レイアウトを採用した、軽自動車規格のオープンスポーツカーです。7年間のモデルライフで累計3万8916台が生産され、現在も多くの愛好家から支持を集めています。