日本野球機構（ＮＰＢ）は１７日、２０２５年シーズンの「最優秀審判員賞」に白井一行氏（４８）を選出したと発表した。白井氏は初受賞。選考理由は「２９年という長きにわたる審判経験により、リーダーシップやゲームマネジメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があり、名実ともにＮＰＢを代表する審判員へと成長した」と説明した。白井氏は独特のストライクコールや、２２年の佐々木朗希（当時ロッ