ウェブページのスナップショットを保存するアーカイブサイト「archive.today」について、広告ブロックDNSサーバーを運営するAdGuard DNSが「archive.todayをブロックしろという不当な圧力があった」とブログで報告しています。Behind the complaints: Our investigation into the suspicious pressure on archive.todayhttps://adguard-dns.io/en/blog/archive-today-adguard-dns-block-demand.htmlarchive.todayは、指定したサイ