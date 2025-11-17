現地11月16日に開催された北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ決勝で、強豪のナイジェリア代表がDRコンゴと対戦した。３分に先制したナイジェリアはしかし、32分に失点。エースのヴィクター・オシメーンがハーフタイムで負傷交代となったなか、勝ち越し点を奪えず、延長戦を終えて１−１、その後のPK戦では３人が失敗して３−４で敗れた。この結果を受けて、ナイジェリアのメディア『SOCCERNET』は「すべてが間違