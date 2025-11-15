NCDが、サイクリスト向けアイウェアブランド「ALTALIST（アルタリスト）」のランニングモデル2種「HAYATE R1」「HAYATE R2」を2025年11月15日(土)に発売しました。2023年7月の販売開始以来、多くのサイクリストに高く評価されてきた人気ブランドから、ランナー向けの新モデルが登場！軽量性、フィット感、広い視界、そして目の保護性能など、ランニングに必要な要素を盛り込み、高いデザイン性も実現しています。 NCD ALTALIS