高市総理大臣が国会答弁で非核三原則の堅持を明言しなかったことなどを受け、中国外務省は「国際社会に危険なシグナルを発している」として、日本側への強い懸念を表明しました。【映像】中国外務省・林剣副報道局長の発言「高市政権は非核三原則について曖昧な態度を示し、言葉を曖昧にすることで放棄の可能性をほのめかしている」（中国外務省・林剣副報道局長）中国外務省の報道官は14日、国会答弁で高市総理が非核三原則の