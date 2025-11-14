「巨人秋季キャンプ」（１３日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１３日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われてきた秋季キャンプを打ち上げた。阿部慎之助監督（４６）は今キャンプで臨時コーチを務めたＯＢのイ・スンヨプ氏（４９）へ来季の打撃コーチ就任を直接オファーしたと明かした。「みんな歯を食いしばって頑張ってもらえた」とキャンプを総括した阿部監督。その中で臨時コーチを務めたイ・ス