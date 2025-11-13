名古屋の大須商店街で、ピザ1000枚が無料で配られました。 【写真を見る】名古屋･大須商店街で焼きたてピザ1000枚配布 “世界イタリア料理週間”の一環 ことしで10回目 名古屋市中区・大須商店街のイタリア料理店で無料で配布されたのは、焼きたての「ピッツァ・マルゲリータ」1000枚です。 これは、イタリア外務省が毎年11月に開催する「世界イタリア料理週間」の一環として行われたもので、ことしで10回目。13日は名古