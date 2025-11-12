11月11日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルを更新。ゆいPが過去に挑戦した過酷なダイエット企画を回想した。【関連】「違和感ゼロ」おかずクラブ、驚きの再現度！『モアナ』実写SHOTにファン大爆笑「似過ぎてて笑っちゃいましたw」動画では、“一番つらかったダイエット企画”について話す場面があり、ゆいPは“ボクササイズダイエット”だと明かすと、「ほんとにボクシングのジムに毎日通って、やせ