いしいしんじの人気小説をもとにミュージカルアニメ化した映画 『トリツカレ男』が、11月7日に公開された。【写真】値札で顔が隠されてしまったAぇ!group草間リチャード敬太主人公はAぇ! group佐野晶哉、ヒロインを上白石萌歌。主人公の相棒となるネズミ役は、元劇団四季で舞台を中心に活動する柿澤勇人と豪華メンバーが声優を担当したものの、“爆死”級の苦戦を強いられている。Aぇ! groupファンがあまり劇場に足を運んで