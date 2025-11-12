NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）が12日に放送され、「台湾」を特集した。番組はこの日、鈴木奈穂子アナウンサーが台湾を訪れる企画「世界はブラボーin台湾」を放送。鈴木アナが現地をロケ取材し、人気のグルメや先住民族の文化、共働き夫婦のリアルなどを伝えた。台湾をめぐっては、高市早苗首相が7日の衆院予算委で、台湾有事に関し「日本の存立危機事態になりえる」と発言。集団的自衛権の行使を認める「存立危機事態」