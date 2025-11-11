プレス工業が後場終盤になってプラス圏に浮上している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１７８７億円から１８５０億円（前期比２．６％減）へ、営業利益を９７億円から１１１億円（同１５．１％増）へ、純利益を５０億円から６３億円（同３．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１７円から１９円へ引き上げ年間配当予想を３５円（前期３２円）としたことが好感されている。 単独、米